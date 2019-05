Federer geen moment in de problemen bij rentree in Parijs

De 25-jarige Otte, die plek 144 bezet op de wereldranglijst, leek in de grootste wedstrijd uit zijn loopbaan niet geplaagd door plankenkoorts. Hij won zijn eerste servicegame op love en zette Federer in de eerste games met agressief tennis bij vlagen onder druk. Federer liet de Duitser uitrazen en plaatste op 5-4 de eerste break.



Dat was ook het verhaal in de tweede en derde set: Otte kon aardig meekomen, maar Federer stond er op de belangrijke momenten. Hij had in alle sets aan één break genoeg voor setwinst. De 37-jarige Federer speelt in de derde ronde tegen de Noor Casper Ruud, de nummer 63 van de wereld.



Het is voor Federer zijn eerste deelname in Parijs in vier jaar. In 2016 ontbrak hij vanwege een blessure, in 2017 en 2018 gaf hij de voorkeur aan een periode van rust voor Wimbledon.