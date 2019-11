Federer en Zverev verpulveren bezoekersrecord

Het vorige bezoekersrecord stamde uit 2010, toen er 35.681 mensen in Brussel kwamen kijken naar Kim Clijsters en Serena Williams.



Federer en Zverev ontbraken in de finaleweek van de Daviscup in Madrid. Zij troffen elkaar zaterdagavond plaatselijke tijd voor een demonstratiepartij in de grootste stierenvechtersarena ter wereld in de hoofdstad van Mexico. Een recordaantal bezoekers zag de 37-jarige Zwitserse grootheid in drie sets winnen.



,,Ik zal deze magische avond in Mexico-Stad nooit vergeten. We hebben een record verbeterd, lang leve Mexico", twitterde Federer.