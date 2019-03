Federer en Nadal door in Indian Wells

Samenvatting Van Dijk euforisch na hoofdrol: ‘Dit is gewoon schitte­rend’

23:30 Virgil van Dijk schoten slechts superlatieven te binnen toen hem werd gevraagd naar zijn gevoelens bij de zege (3-1) van Liverpool bij Bayern München. ,,Het enige wat ik kan zeggen is dat dit schitterend is. En verdiend, laten we dat vooral niet vergeten. Wij waren hier beter'', verklaarde de Nederlander bij Ziggo.