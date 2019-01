Federer en Bencic bezorgen Zwitserland de Hopman Cup

Net als vorig jaar waren Roger Federer en Belinda Bencic in het beslissende dubbel te sterk voor het Duitse koppel Alexander Zverev en Angelique Kerber. De setstanden waren 4-0, 1-4 en 4-3 waarbij Zwitserland de tiebreak met 5-4 won. In de Hopman Cup worden in het dubbel kortere sets gespeeld.

De finale in de Perth Arena van het Australische Perth was begonnen met een overwinning van Federer op Zverev in twee sets: 6-4 6-2. Daarna zette Kerber haar land weer naast de Zwitsers door Bencic te verslaan, eveneens in twee sets: 6-4 7-6 (6). De spanning was groot in het afsluitende dubbelspel, waar Federer op eigen opslag bij 3-2 verzuimde de partij uit te serveren. In de tiebreak kreeg Duitsland bij 4-3 het eerste wedstrijdpunt. Bij 4-4 was het voor beide teams matchpoint. Dat pakten de Zwitsers na een prachtige rally.