Federer door naar halve finale in Bazel na opgave Wawrinka

column Foutjes: de bril van Dick Jaspers en Ivan Lendl op Roland Garros

12:02 En zo is biljarten plotseling weer hot. Met dank aan Veghel, off all places. Ziggo Sport zendt volop live tv uit vanuit het Oost-Brabantse oord en ook andere media uit binnen- en buitenland hebben de publiekstrekker in de Meierij ontdekt.