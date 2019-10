Federer begint in Sjanghai met zege op Ramos

Bondscoach Mancini niet blij met groene shirts Italië: ‘Ik vind het niks’

18:17 Het nationale voetbalelftal van Italië, bij thuisduels vrijwel altijd spelend in het blauw, speelt de komende wedstrijd in het kader van de EK-kwalificatie tegen Griekenland eenmalig in het groen. Die breuk met een traditie wordt niet door iedereen even enthousiast ontvangen.