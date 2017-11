Federer begint ATP Finals met zege op Sock

Federer brak in de eerste set direct de service van Sock. Dat was genoeg voor de setwinst. De als achtste geplaatste Sock kon in de tweede set langer meekomen met Federer, maar moest zich (mede door een dubbele fout) in de tiebreak gewonnen geven. Het was de vierde ontmoeting tussen beide tennissers. Federer was elke keer in twee sets te sterk voor de huidige nummer negen van de wereld.