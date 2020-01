Federer aan vooravond 21ste Australian Open: ‘Verwachtingen zijn niet hoog’

Jaspers blijft winnen; Wijnen exit op NK driebanden

14:55 Dick Jaspers heeft ook zijn derde groepswedstrijd gewonnen bij het NK driebanden (de Masters) in Berlicum. De biljarter uit Sint-Willebrord was zaterdagmiddag in 25 beurten met 40 - 38 iets te sterk voor Roland Uijtdewilligen uit Veldhoven. Zaterdagavond speelt Jaspers zijn kwartfinale.