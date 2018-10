Federaal parket klaagt 19 personen aan in Belgisch corruptieschandaal

Pliskova loopt uit op Bertens in strijd om WTA Finals

12:47 In de strijd om het achtste en laatste ticket voor de WTA Finals eind deze maand in Singapore lijkt Karolina Pliskova in China aan de winnende hand. De 26-jarige Tsjechische heeft bij het hardcourttoernooi in Tianjin de halve finales bereikt. De nummer één van de plaatsingslijst versloeg de Britse Katie Boulter in drie sets: 5-7 6-0 6-3.