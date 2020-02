Fed Cup-team speelt weer thuis maar tegen wie is nog onduidelijk

China, Taiwan, India, Indonesië, Zuid-Korea of Oezbekistan is de volgende opponent van de ploeg van captain Paul Haarhuis. De inzet van die ontmoeting is een plek in de kwalificatieronde voor de Fed Cup Finals van 2021.



De zes Aziatische landen die strijden om twee plekken in de play-offs spelen van 3 tot en met 7 maart een kwalificatietoernooi in Dubai. Om nu al wat meer duidelijkheid te bieden, besloot organisator ITF de komende tegenstanders van twee van die zes landen (waaronder dus Nederland) een thuiswedstrijd te geven.



Oranje verloor afgelopen weekend in de kwalificatie voor de Fed Cup Finals van dit jaar met 3-2 van Wit-Rusland. Demi Schuurs en Kiki Bertens verloren zaterdag in Den Haag het beslissende dubbelspel.