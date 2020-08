FC Utrecht wil Frans jeugdinternational overnemen van Bordeaux

Lottin kwam vorig jaar tot 45 minuten in de Ligue 1 namens Bordeaux, nadat hij in het seizoen 2018-2019 al zijn debuut maakte op het hoogste Franse niveau. In februari stond hij nog in de basis bij een wedstrijd van Frankrijk onder 19 jaar. Lottin lijkt zijn heil op clubniveau ergens anders te willen zoeken en FC Utrecht is daarbij een belangrijke gegadigde, al is van een akkoord nog zeker geen sprake. Franse media melden de interesse van Ligue 2-clubs Amiens, Troyes en Toulouse.