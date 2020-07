FC Utrecht stalt tegenvallende Cerny op huurbasis bij FC Twente

Bredanaar Van Nijnanten in onzeker­heid over voetbal­droom in Florida: ‘Ik kom het land niet in’

8 juli Normaal gesproken was Floris van Nijnanten (19) uit Breda nu zijn spullen aan het pakken. Studeren én voetballen in Florida, dat is het plan. Maar door corona is dat nu allerminst zeker. ,,Elke dag check ik mijn mail om te kijken of er al nieuws is.”