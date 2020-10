FC Utrecht speelt in op blessure De Keijzer met komst Oelschlägel

Column In Staphorst hadden godsdienst­waan­zin­ni­gen schijt aan Rutte én zorgperso­neel

13:23 Uitgerekend in een weekend waarin van alles gebeurde in de eredivisie, mocht er voor het eerst geen publiek naar binnen. ,,Zonde’', vindt columnist Hugo Borst. ,,Gelukkig hebben we de beelden nog.‘’