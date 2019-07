FC Utrecht geniet nog steeds van spits Haller

Door Nik Kok



Hoog in de nok van stadion Galgenwaard stonk het naar bier en zweet. Sébastien Haller had een clubsjaal om zijn nek. In de hoek van de skybox begon de volkszanger met plat Utrechts accent aan zijn tweede inhaker van de avond en het skyboxpubliek deinde nog maar eens van voor naar achter. Haller was door de club gesommeerd een rondje te maken langs de skyboxen. De transferdeadline naderde en de Fransman dreigde de club weer eens te verlaten, zoals telkens in dergelijke periodes in zijn tweeënhalf jaar in Utrecht.