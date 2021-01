FC Twente wil Narsingh zondag tegen VVV al inzetten

Video LA Lakers dankzij 34 punten van James te sterk voor Milwaukee Bucks

7:43 LeBron James heeft Los Angeles Lakers in de NBA de achtste zege op rij in een uitwedstrijd bezorgd. In het met 113-106 gewonnen duel met Milwaukee Bucks was James goed voor 34 punten. Hij kwam dit seizoen nog niet tot zoveel punten in een wedstrijd.