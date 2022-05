FC Twente kan Vlap niet definitief overnemen, Feyenoord Vrouwen versterkt zich flink

Column Feyenoord op de radio: Dessers, Des­suuuuuur­r­r­r­rs!

Waar was u toen Feyenoord woensdag de finale van de Conference League verloor van AS Roma? Thuis voor de tv? In de kroeg? Of in Tirana, bij de uitverkorenen die een kaartje voor de wedstrijd en een ticket naar Albanië hadden weten te scoren?

8:00