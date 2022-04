FC Porto moet Portugese titel uitstellen door eerste nederlaag na 58 (!) competitieduels

zondag 3A Victoria’03 is bezig aan een topseizoen: ‘Danny Mathijssen heeft ons echt beter gemaakt’

Victoria’03 is de bezig met een goede reeks wedstrijden. De ploeg is tactisch zeer sterk en wisselt makkelijk tussen verschillende systemen in een wedstrijd. Het meesterbrein achter de tactiek is Danny Mathijssen. De spelers zijn lovend over hem en vice versa want bij Victoria’03 zijn er geen individuen maar staat er één team.

11:01