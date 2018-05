FC Nürnberg keert na vier jaar terug in Bundesliga

Met nog een wedstrijd te gaan is het gat zeven punten tussen Nürnberg en Holstein Kiel. Nürnberg dankte de ploeg uit Kiel zelfs omdat zij koploper Fortuna Düsseldorf op 1-1 hielden. Nürnberg neemt daardoor op doelsaldo de koppositie over van Düsseldorf dat zich al eerder verzekerde van promotie naar het hoogste niveau in Duitsland.

1.FC Nürnberg is de club die het vaakst is gedegradeerd uit de Bundesliga (acht maal). De laatste keer was in 2013-2014 toen Gertjan Verbeek de trainer was. De Nederlander werd drie wedstrijden voor het einde van de competitie ontslagen.