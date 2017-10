FC Köln-trainer Stöger mag nog blijven ondanks dramatische start

,,Volgens mij werken de spelers en de technische staf nog goed met elkaar samen. Er ontbreekt niet zoveel eigenlijk. Wat er ontbreekt, kunnen we de trainer niet verwijten.'' FC Köln incasseerde zondag op eigen veld tegen RB Leipzig (1-2) de zesde nederlaag in zeven duels. Met één schamel puntje en een doelsaldo van 2-15 bungelt de Keulse club hopeloos onderaan in de Bundesliga. Stöger is sinds 2013 werkzaam bij de club. Hij leidde de ploeg eerst terug naar het hoogste niveau en dwong in het afgelopen seizoen zelfs Europees voetbal af.