FC Köln pakt zege bij RB Leipzig

Vijf op een rij: ook Vloet geschorst

15:00 Geheel in lijn van de laatste weken heeft NAC andermaal een speler in het strafbankje zitten. Een minuut na zijn invalbeurt kreeg Rai Vloet vrijdagavond in Groningen een gele kaart. Zijn vijfde van dit seizoen waardoor hij automatisch voor een duel geschorst is.