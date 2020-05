FC Köln pakt door twee late goals nog een punt tegen Fortuna Düsseldorf

13-0 over twee duels RB Leipzig klimt weer naar derde plaats na ruime overwin­ning bij Mainz

17:55 RB Leipzig klimt weer van plek 5 naar plek 3 in de Bundesliga. De ploeg van coach Julian Nagelsmann won vanmiddag met 0-5 in de uitwedstrijd bij FSV Mainz 05. Timo Werner maakte opnieuw een hattrick tegen Mainz, zoals hij in november ook al deed in de 8-0 overwinning op die ploeg.