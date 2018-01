FC Köln heeft de smaak te pakken met zege op concurrent HSV

Wedstrijdverslag NAC-doelman Birighitti de schlemiel in Zwolle: 1-0

21:45 De keeperscrisis houdt aan bij NAC. De Australische goalie Mark Birighitti liet zich zaterdagavond in Zwolle al vroeg verrassen door een geplaatst schot van Youness Mokhtar. Dat doelpunt achtervolgde hem en NAC de verdere wedstrijd. Birighitti bleef de onzekere pion in een strijd, waarin zowel PEC Zwolle als NAC levensgrote kansen kregen. Die gingen allemaal mis en daardoor stapte Birighitti uiteindelijk als de grote schlemiel van het kunstgras in Zwolle.