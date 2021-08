FC Groningen verkoopt captain Matusiwa aan Stade Reims en haalt Laros Duarte

Wacht Hamilton in Zandvoort ontvangst met boegeroep? ‘F1-hooligans, dat zou zo zonde zijn’

28 augustus De crash met Max Verstappen in Silverstone en de manier waarop Lewis Hamilton daarmee omging, hebben hem onder Nederlandse racefans niet populairder gemaakt. Wat voor ontvangst staat de Brit volgende week in Zandvoort te wachten? Deze krant peilt de stemming alvast in de Ardennen.