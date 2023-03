FC Groningen-spits Ricardo Pepi schittert voor Verenigde Staten bij debuut FC Utrecht-middenvelder

Primoz Roglic klopt Remco Evenepoel in recht­streeks duel in Ronde van Catalonië

Primoz Roglic heeft de vijfde etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. De Sloveense kopman van de Nederlandse formatie Jumbo-Visma versloeg in de laatste meters de Belgische wereldkampioen Remco Evenepoel in een rit die eindigde met de beklimming in Lo Port.