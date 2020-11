FC Emmen haalt Avdijaj terug naar eredivisie

Avdijaj kwam in 2018 naar Nederland. Hij speelde eerst op huurbasis voor Roda JC en maakte daarna de overstap naar Willem II. Daar vertrok hij midden in het seizoen vanwege zijn onacceptabele gedrag. Het afgelopen seizoen speelde de zesvoudige international van Kosovo voor Trabzonspor in Turkije en Heart of Midlothian in Schotland.

,,We hadden Donis al enige tijd op proef en we hebben dit als erg positief ervaren”, liet voorzitter Ronald Lubbers weten. ,,Hij is een speler die iets extra’s kan brengen op een positie waar we nu niet veel keuze hebben. We zien hem voornamelijk als linksbuiten, maar hij kan ook op de andere posities voorin uit de voeten. We hopen dat hij opnieuw laat zien wat hij in z’n mars heeft.”