FC Cincinnati zet Jaap Stam op straat

Stam eindige in zijn eerste seizoen op de veertiende en laatste plaats in de Eastern Conference. Dit jaar doet hij met zijn club als nummer dertien niet veel beter. Cincinnati won dit seizoen slechts 4 van de 25 competitiewedstrijden en verzamelde slechts 20 punten uit 25 duels. De club van doelman Kenneth Vermeer en Haris Medunjanin (ex-Sparta en AZ) verloor gisteravond met 4-2 van DC United. Dat was de laatste wedstrijd van Stam.

Vanwege de tegenvallende prestaties gaat de club op zoek naar een nieuwe trainer. ,,We zijn van mening dat een verandering in het leiderschap op dit moment in het beste belang van de club is,‘’ aldus FC Cincinnati-president Jeff Berding. ,,We zijn een ambitieuze club en we blijven gefocust op het bereiken van onze doelen, waarvan de eerste is om van Cincinnati een kampioensstad te maken. We bedanken Jaap voor alles wat hij heeft gedaan voor FC Cincinnati tijdens zijn tijd hier, en we wensen hem het beste omdat hij nu naar huis kan gaan om bij zijn familie te zijn.”