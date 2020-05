FC Cincinnati verwelkomt per abuis Tinus van Teunenbroek in plaats van Jaap Stam

De kale man op de foto is namelijk niet Stam, maar Tinus van Teunenbroek. Toegegeven: de verwarring is enigszins voor te stellen. De blik, het kale hoofd en de Ajax-stropdas doen denken aan Stam in zijn tijd als jeugdtrainer bij de Amsterdammers. FC Cincinnati pakte dus echter een foto van Van Teunenbroek, voormalig elftalleider in de jeugd bij Ajax.



Op Twitter reageerden tal van volgers met een knipoog op de persoonsverwisseling. Onder anderen Erik ten Hag, oud-scheidsrechter Pierluigi Collina, Peter Bosz en Jonjo Shelvey werden gefeliciteerd met hun aanstelling.



Na twee uur verwijderde FC Cincinnati de foto van Van Teunenbroek en verscheen de ‘echte’ Stam in hun aankondiging. Ook daar gingen diverse twitteraccounts, onder meer die van Willem II en tal van MLS-clubs, mee aan de haal.