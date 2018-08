FC Basel geeft vervolg aan Europese zege op Vitesse

De thuisclub speelde een wisselvallige wedstrijd. Dankzij een sterke beginfase leidde FC Basel binnen een half uur met 2-0 door treffers van Albian Ajeti en Fabian Frei. Na nog geen uur was de stand alweer gelijk. Roberts Uldrikis scoorde twee keer. Een eigen treffer van Andre Luis Neitzke bezorgde FC Basel alsnog de winst. Van Wolfswinkel speelde de gehele wedstrijd.



FC Basel verdedigt donderdag voor eigen publiek in de derde voorronde van de Europa League een voorsprong van 1-0 tegen Vitese. Van Wolfswinkel scoorde afgelopen donderdag in Arnhem in de toegevoegde tijd.