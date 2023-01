FC Barcelona walst in Spaanse beker over derdeklasser heen, Real Madrid na inhaalrace verder

Juventus naar kwartfinales Coppa Italia

Juventus is met veel moeite doorgedrongen tot de kwartfinales van het Italiaanse bekertoernooi. De club uit Turijn brak pas laat het verzet van Monza, de club van oud-premier Silvio Berlusconi (2-1). Moise Kean bracht Juventus al in de achtste minuut op voorsprong, maar Mattia Valoti maakte in de 25e minuut gelijk. Federico Chiesa vierde in de 78e minuut het winnende doelpunt. Juventus stuit in de kwartfinale op Lazio.