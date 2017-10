FC Barcelona vraagt om uitstel wedstrijd tegen Las Palmas

Ferrari vreest gridstraf voor Vettel na bizarre botsing met Stroll

14:04 Sebastian Vettel werd dankzij zijn imposante opmars tijdens de Grand Prix van Maleisië uitgeroepen tot de driver of the day. Op het moment dat deze eretitel vergeven werd, stond de Duitser echter geparkeerd op de baan met een wagen die volledig in puin lag. In de uitloopronde reed Lance Stroll namelijk tegen de Duitser op.