FC Barcelona vier maanden zonder spits Suárez

Operatie aan meniscusFC Barcelona zal de komende vier maanden niet kunnen beschikken over Luis Suárez. De 32-jarige spits van FC Barcelona werd vandaag geopereerd aan de meniscus in zijn rechterknie.

Suárez raakte donderdagavond geblesseerd in Saudi-Arabie, waar FC Barcelona in de halve finale in de strijd om de Spaanse Supercup met 3-2 verloor van Atlético Madrid. De lange afwezigheid van Suárez is een nieuwe tegenvaller voor trainer Ernesto Valverde, wiens positie steeds wankeler wordt door de tegenvallende prestaties van de Spaanse kampioen. Suárez stak juist in grote vorm. Hij was de laatste weken met doelpunten en assists bij vrijwel alle goals van Barcelona betrokken.

Suárez komt dit seizoen mogelijk nog wel in actie, maar dat zal dan alleen in de absolute slotfase van het seizoen zijn. Zo staat de finale van de Champions League dit jaar op het programma op zaterdag 30 mei, maar het zal voor FC Barcelona zonder de goals van Suárez een enorme opgave worden om die te bereiken.

De 32-jarige spits uit het Uruguayaanse Salto was dit seizoen goed voor 14 goals in 23 wedstrijden in alle competities: elf goals in La Liga en drie goals in de Champions League. Suárez is dit seizoen ook de speler met de meeste assists in de Spaanse competitie: zeven stuks. Voor goals en assists zal Barcelona de komende maanden waarschijnlijk nog afhankelijker worden van sterspeler Lionel Messi, die nu op zestien goals en negen assists staat na twintig wedstrijden. Antoine Griezmann kwam afgelopen zomer voor 120 miljoen euro over van Atlético Madrid, maar heeft als linksbuiten zijn draai nog niet helemaal gevonden in Camp Nou. Hij staat halverwege het seizoen op negen goals en vier assists na 25 wedstrijden.

FC Barcelona heeft nog tot vrijdag 31 januari om een vervanger voor Suárez in huis te halen, maar voorlopig is het ook op andere vlakken erg onrustig bij de Spaanse kampioen en koploper. Ernesto Valverde zou plaats moeten maken voor Xavier Hernández (39), die nu nog trainer is bij Al Sadd in Qatar.

FC Barcelona speelt in de achtste finales van de Champions League tegen Napoli, de huidige nummer tien in de Italiaanse competitie. FC Barcelona gaat halverwege het seizoen gedeeld aan kop in La Liga. Beide teams hebben 40 punten na 19 wedstrijden, al heeft Barcelona een iets beter doelsaldo: +26 om +24.

Bekijk hier de wereldgoal van Luis Suárez tegen Real Mallorca op 7 december

