FC Barcelona verslaat Eibar: twee goals Suárez en jubileumgoal Messi

Video Dick Jaspers pakt twintigste nationale titel

18:46 Jean van Erp probeerde wat hij kon tegen Dick Jaspers, maar ‘The Iceman’ uit Heeswijk kon niet voorkomen dat de wereldkampioen uit Sint Willebrord zondagmiddag zijn twintigste nationale titel pakte. De finale in Den Durpsherd in Berlicum was lang spannend, maar ging uiteindelijk ‘gewoon’ naar Jaspers: 40-38 in 26 beurten.