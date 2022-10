FC Barcelona-trainer Xavi voelt veel steun ondanks kritiek: ‘Lijkt wel of familielid is overleden’

Xavi staat, na enkele minder optredens in de afgelopen weken, onder druk als trainer van FC Barcelona. ,,Als we nu geen prijzen winnen, komt er iemand anders”, zei de Spanjaard, die een klein jaar geleden Ronald Koeman opvolgde in Camp Nou, op een persconferentie.

Barcelona verloor zondag El Clásico tegen Real Madrid met 3-1 en bivakkeert in de Champions League op de rand van uitschakeling. ,,Het is normaal dat er meer kritiek komt. Maar ik krijg van heel veel mensen steun. Het lijkt wel of een familielid is overleden”, zei Xavi, die het donderdag met zijn ploeg in La Liga opneemt tegen Villarreal.

De Catalanen trokken afgelopen zomer veel nieuwe spelers aan, met spits Robert Lewandowski als grootste naam. Ook Andreas Christensen, Franck Kessie, Raphinha, Jules Koundé, Marcos Alonso en Héctor Bellerín kwamen de ploeg versterken.

,,Ik begrijp natuurlijk dat er een selectie is samengesteld die prijzen moet winnen. Als dat me uiteindelijk niet lukt, mag iemand anders het weer proberen. Dat is het leven van een trainer”, stelt Xavi. ,,De club heeft veel inspanningen verricht. En we zijn geen club voor een overgangsseizoen.”

Xavi is met elf nederlagen in zijn eerste vijftig duels voor FC Barcelona de slechtst gestarte coach in de laatste twintig jaar bij de club. Overwinteren in de Champions League wordt erg lastig voor de ploeg waar Frenkie de Jong en Memphis Depay onder contract staan. Maar in La Liga is ook na de nederlaag tegen Real Madrid nog alles mogelijk. Barcelona staat tweede op de ranglijst met slechts drie punten minder dan de kampioen uit de hoofdstad.



,,Ik ben niet iemand die excuses zoekt. Als we nu geen prijzen winnen, komt er een andere trainer. Maar ik blijf positief, net als veel supporters die me ook op straat vaak aanmoedigen.”

Volledig scherm Xavi tijdens El Clásico. © REUTERS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over La Liga.