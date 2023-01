FC Barcelona-trainer Xavi gaat in gesprek met Memphis Depay: ‘Begrijp het als hij wil vertrekken’

Voorafgaand aan het bekerduel met Ceuta laat Xavi weten dat hij Depay heeft uitgenodigd om zijn situatie te bespreken. ,,Ik ga met hem om de tafel zitten. Het moet niet gemakkelijk voor hem zijn. Het is aan hem of hij wil vertrekken. Hij heeft niet veel meegedaan en het is geen makkelijke situatie voor hem. Ik begrijp het als hij wil vertrekken. Maar we gaan met hem praten.“

Over mogelijke onderhandelingen met clubs over een overgang van Depay wil de trainer niks kwijt. Atlético Madrid zou geïnteresseerd zijn in de Nederlander, maar Barcelona wil naar verluidt liever niet de directe concurrent versterken. ,,Ik heb geen nieuws. Hij is onze speler, ik ben blij met hem. Hij is een professional. Hij is een positieve jongen en hij is onze speler. We zullen zien wat er gebeurt.”