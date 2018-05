FC Barcelona loopt na knotsgek duel bij Levante toch nog tegen nederlaag aan

Negen goalsFC Barcelona is op bezoek bij Levante tegen de eerste competitienederlaag van dit seizoen aangelopen. Na negentig zinderende minuten in het Estadi Ciutat de València stond er een uitslag van 5-4 op het scorebord.

FC Barcelona bleef 43 wedstrijden op rij zonder nederlaag in de Spaanse competitie, maar liep vanavond dan toch weer eens tegen een nederlaag aan. Het was voor Levante alweer de tiende overwinning in elf wedstrijden. Levante won in de clubhistorie slechts één keer eerder van Barcelona, op 11 oktober 1964.

Volledig scherm Vreugde bij Enis Bardhi na de 5-1. © EPA FC Barcelona speelde vorige week nog met 2-2 gelijk tegen Real Madrid en speelde woensdagavond Villarreal van de mat in Camp Nou met een 5-1 overwinning, waarmee de ploeg van trainer Ernesto Valverde nog slechts twee wedstrijden ongeslagen moest blijven om historie te schrijven. Zonder sterspeler Lionel Messi bleek Barcelona vanavond echter een labiele ploeg. De Ghanese spits Emmanuel Boateng opende al na negen minuten de score namens Levante en verdubbelde de voorsprong van de tweede club uit Valencia na een halfuur spelen. Zeven minuten voor rust maakte Philippe Coutinho de aansluitingstreffer namens Barcelona, maar in de eerste tien minuten ging het plots heel hard in het knusse Estadi Ciutat de València. Door twee goals van de Macedonische aanvaller Enis Bardhi en de derde van de avond van Emmanuel Boateng stond het in de 56ste minuut plots 5-1 (!) voor Levante, dat twee maanden geleden nog hard op weg was naar degradatie uit La Liga. Sinds de komst van trainer Paco López (eerst actief bij beloftenteam Levante) pakte de club echter liefst 22 punten in negen wedstrijden.

Comeback van Barcelona niet voltooid

De ruime voorsprong kon Levante echter niet vasthouden, want door nog twee doelpunten van Philippe Coutinho (ook een hattrick) en een rake strafschop van Luis Suárez stond het in de 71ste minuut plots weer 5-4. In de laatste twintig minuten werd er echter niet meer gescoord, waardoor Barcelona bij Levante tegen de eerste competitienederlaag van dit seizoen aanliep.

Slechts twee keer lukte het een club op het hoogste niveau in Spanje om een heel seizoen ongeslagen te blijven, maar dit was in een ver verleden, toen de competities nog een stuk kleiner waren. Het lukte Athletic Bilbao in 1929/1930, het eerste seizoen van La Liga, met twaalf overwinningen en zes gelijke spelen. Real Madrid bleef in het seizoen 1931/1932 ook ongeslagen met tien winstpartijen en acht gelijke spelen.

Volgende week zondag (20.45 uur) sluit FC Barcelona het seizoen, waarin de Spaanse dubbel werd veroverd, af met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. Die avond zal vooral in het teken staan van het afscheid van aanvoerder Andrés Iniesta, die vanavond na een uur spelen (bij een stand van 5-1 voor Levante) naar de kant werd gehaald.