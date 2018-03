FC Barcelona kan derde ongeslagen kampioen van Spanje worden

Kampioen worden is altijd mooi, maar ongeslagen kampioen worden is alleen voor echt grote teams weggelegd. Het is een doel voor FC Barcelona in de laatste tien competitieduels dit seizoen. Slechts twee keer eerder werd een club ongeslagen kampioen in Spanje, in 1930 en 1932.

Paris Saint-Germain, Manchester City, FC Porto; ze hielden het dit seizoen lang vol, maar werden uiteindelijk toch een keer geklopt. FC Barcelona nog altijd niet, terwijl de zorgen na het vertrek van Neymar en de vernedering door Real Madrid in de Spaanse Supercopa toch groot waren in Catalonië. Met een voorsprong van acht punten op Atlético Madrid kan Barça het kampioenschap bijna niet meer ontgaan. Daar twijfelt eigenlijk niemand meer aan na de 1-0 overwinning op Atlético. Barcelona staat na 28 speelrondes in La Liga op 22 overwinningen en zes gelijke spelen.



De ongeslagen serie in de Spaanse competitie duurt zelfs al 35 wedstrijden. De langste ongeslagen reeks in de Spaanse competitie is van Real Sociedad, dat van 29 april 1979 tot 4 mei 1980 geen wedstrijd verloor. De ploeg uit San Sebastián verloor alleen aan het einde van dat seizoen nog een wedstrijd, maar dat was genoeg voor Real Madrid om met een puntje meer de titel te veroveren.

Volledig scherm Lionel Messi krult de bal in de kruising tegen Atlético Madrid. © REUTERS

FC Barcelona moet nog drie wedstrijden ongeslagen blijven om dat record te evenaren.

Slechts twee keer eerder werd in Spanje een club ongeslagen kampioen, maar dit was in een ver verleden. Het lukte Athletic Bilbao in 1929/1930, het eerste seizoen La Liga, met twaalf overwinningen en zes gelijke spelen. Real Madrid bleef twee jaar later, in 1931/1932 ook ongeslagen met tien winstpartijen en acht gelijke spelen.



FC Barcelona kwam in 2009/2010 onder Pep Guardiola dicht bij een ongeslagen seizoen, maar verloor toen van Atlético Madrid. Real Madrid werd in de seizoenen 1968/1969 en 1988/1989 ook kampioen met slechts één nederlaag. Het resterende programma is echter wel zwaar voor Barcelona. Er volgen nog wedstrijden tegen Athletic Bilbao (thuis), Sevilla (uit), Valencia (thuis) en Real Madrid (thuis).

Ongeslagen kampioenen in andere landen:

Volledig scherm Dennis Bergkamp met Robert Pirès en Thierry Henry in 2004. © anp De ongeslagen kampioenen in de grote competities in Europa zijn op één hand te tellen. In Engeland slaagden Preston North End hierin in 1888/89 en daarna duurde het 115 jaar tot Arsenal dit kunststukje herhaalde met spelers als Dennis Bergkamp, Thierry Henry en Robert Pirès.



Ook Italië kent in de 88-jarige geschiedenis van de Serie A slechts twee ongeslagen kampioenen: AC Milan in het seizoen 1991/92 (22 keer winst, 12 keer gelijk) en Juventus in het seizoen 2011/12 (23 keer winst, 15 keer gelijk). In de Duitse Bundesliga en Franse Ligue 1 was er nog nooit een ongeslagen kampioen.

In Portugal maakte Benfica grote indruk in het seizoen 1972/73 met 28 overwinningen en twee gelijke spelen. FC Porto deed het in het seizoen 2010/11 onder André Villas-Boas met 27 overwinningen en drie gelijke spelen niet veel minder.

Ongeslagen, maar toch geen kampioen: