FC Barcelona in kwartfinale Copa del Rey tegen Sevilla

FC Barcelona speelt in de kwartfinale van de Copa del Rey tegen Sevilla, een herhaling van de Spaanse bekerfinale van vorig seizoen. Op 21 april 2018 won FC Barcelona in Wanda Metropolitano in Madrid nog met 5-0 van Sevilla.

De andere kwartfinales zijn Real Madrid - Girona, Espanyol - Real Betis en Getafe - Valencia. Die laatste wedstrijd is een herhaling van de finale van 2008. Girona rekende in de achtste finales verrassend af met Atlético Madrid, maar de Catalaanse club mag het nu dus weer opnemen tegen een grootmacht uit de hoofdstad van Spanje. De kwartfinales worden gespeeld tussen 23 januari en 31 januari. Zoals gebruikelijk in de Spaanse beker speelt iedere club uit en thuis.

FC Barcelona hoeft bovendien niet langer te vrezen voor diskwalificatie in het toernooi om de nationale beker (Copa del Rey). De Spaanse voetbalbond (RFEF) heeft een protest van Levante, dat donderdag in de achtste finales door de bekerhouder werd uitgeschakeld, afgewezen. FC Barcelona won de return in Camp Nou met 3-0, na een verrassende nederlaag vorige week in de uitwedstrijd (2-1).

In de eerste wedstrijd deed Juan ‘Chumi’ Brandariz bij Barça mee. Hij bleek achteraf echter niet speelgerechtigd wegens een schorsing die hij nog had uitstaan. Levante had binnen 48 uur beroep moeten aantekenen tegen de deelname van Brandariz, maar liet die termijn ruimschoots verstrijken. Daarop besloot de RFEF het protest niet in behandeling te nemen.

FC Barcelona heeft de Copa del Rey de laatste vier jaar gewonnen. De Catalaanse club is recordhouder met dertig eindzeges in het Spaanse bekertoernooi.