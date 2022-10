FC Barcelona haalt ook uit tegen Athletic Bilbao en blijft in spoor van Real Madrid

met samenvattingFC Barcelona heeft drie dagen na de 3-0 overwinning op Villarreal opnieuw een overtuigende overwinning geboekt in Camp Nou. Het werd 4-0 tegen nummer zes Athletic Bilbao, waardoor de achterstand op koploper Real Madrid weer is teruggebracht tot drie punten.

Frenkie de Jong speelde opnieuw de hele wedstrijd, nadat hij flink wat complimenten kreeg in de Spaanse pers na zijn optreden tegen Villarreal afgelopen donderdag. Barcelona staat na elf competitieduels op een fraai doelsaldo van 28-4. Drie van de vier tegengoals vielen in El Clásico van vorige week zondag, die Real Madrid (doelsaldo 28-9) met 3-1 won. Het team van Carlo Ancelotti gaf die belangrijke overwinning afgelopen week een goed vervolg met zeges op Elche (0-3) en Sevilla (3-1).



Barcelona deed vanavond dus wat het moest doen om in het spoor van Real Madrid te blijven. Het duel was al na ruim 20 minuten beslist. FC Barcelona leidde toen al met 3-0 na doelpunten van Ousmane Dembélé, Sergi Roberto en Robert Lewandowski. Bij zowel de 2-0 als 3-0 verzorgde Dembélé de assist.

Voor Lewandowski was het al zijn twaalfde doelpunt van het seizoen in de competitie. De Pool haalde hard uit met links nadat hij fraai was weggedraaid bij tegenstander Óscar De Marcos. Lewandowski scoorde daarnaast ook vijf keer in vier duels in de Champions League.

In de tweede helft deed de thuisploeg het rustiger aan en kwam alleen Ferran Torres nog tot scoren in de 73ste minuut. Wederom was Dembélé de aangever. Bij Barça viel Gavi na ruim een half uur uit met een bovenbeenblessure. Hij werd vervangen door Franck Kessié uit Ivoorkust.

Over drie dagen wacht FC Barcelona in de Champions League de thuiswedstrijd tegen Bayern München. De Catalanen hebben na vier duels pas vier punten en staan derde in de groep. Het is nog mogelijk om nummer twee Inter in te halen, maar dan moet in de laatste twee speelrondes wel alles meezitten. Als Inter woensdagavond (aftrap 18.45 uur) in Milaan wint van Viktoria Plzeň weet Barcelona voor de aftrap om 21.00 uur al dat het geen tweede meer kan worden en dus genoegen zal moeten nemen met Europese overwintering in de tussenronde van de Europa League, net als vorig jaar.

