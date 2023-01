FC Barcelona en Frenkie de Jong naar halve finales Copa del Rey na zege op tiental Sociedad

Frenkie de Jong leek in de beginfase de openingstreffer te maken, maar de Oranje-international werd teruggefloten wegens buitenspel. Takefusa Kubo was dicht bij een treffer namens Sociedad, maar het schot van de Japanner vloog tegen de lat. De bezoekers moesten vijf minuten voor rust met tien man verder, nadat Brais Méndez rood had gezien voor een overtreding op Sergio Busquets.

In de openingsfase van de tweede helft tekende Ousmane Dembélé voor de 1-0 van Barcelona. Jules Koundé vond de aanvaller met een steekpass, waarna Dembélé de bal hard in de korte hoek schoot. Alexander Sørloth had de gelijkmaker op zijn schoen, maar de Noor faalde van dichtbij. Barcelona-middenvelder Gavi raakte nog de lat.

In de andere kwartfinale van woensdagavond maakten Osasuna en Sevilla er een geweldige bekeravond van, die pas na verlenging werd beslist. Door een goal van de Marokkaan Abde Ezzalzouli plaatste Osasuna zich in eigen huis voor de laatste vier (2-1) en sneuvelde de tegenstander van PSV in de Europese tussenronde van volgende maand. Donderdagavond zijn de laatste twee kwartfinales: Valencia CF - Athletic Club en Real Madrid - Atlético Madrid. Dat laatste duel is in een liveblog te volgen op deze site.

De cijfers van La Liga

Volledig scherm Ousmane Dembélé op weg naar zijn goal tegen Real Sociedad. © AP

