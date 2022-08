FC Barcelona begint met invaller Frenkie de Jong in mineur aan seizoen na remise tegen Rayo

Met video Kevin De Bruyne maakt prachtige goal en helpt Manchester City aan simpele zege, Gabriel Jesus grote man bij Arsenal

Titelfavoriet Manchester City heeft zonder problemen afgerekend met degradatiekandidaat Bournemouth. In eigen huis was de ploeg van Pep Guardiola met 4-0 te sterk voor de ploeg van Marcos Senesi, die in de tachtigste minuut mocht invallen. Kevin De Bruyne was de grote man aan de kant van City met een prachtige goal en een assist.

19:04