Fatkoelina verrast op 500 m in Minsk

Krol is Nuis in baanrecord de baas op 1000 meter

14:27 Thomas Krol heeft zijn eerste wereldbekerzege op de 1000 meter te pakken. De 27-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma veroverde goud in Minsk met een baanrecord: 1.09,00. Hij versloeg in de laatste rit ploeggenoot Kjeld Nuis, die met 1.09,27 als olympisch kampioen genoegen moest nemen met de derde plaats. Het zilver was voor de Chinees Zhongyan Ning in een tijd van 1.09,22.