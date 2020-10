Fati weer opgeroepen voor Spanje, Asensio ontbreekt

Sevilla dankzij invaller En-Nesyri in blessure­tijd langs Levante

1 oktober Ook de tweede wedstrijd in de Spaanse competitie heeft Sevilla pas in de slotfase naar zich toe getrokken. De ploeg met spits Luuk de Jong in de basis versloeg Levante met 1-0 door een goal in blessuretijd van invaller Youssouf En-Nesyri.