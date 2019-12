Fati jongste doelpuntenmaker ooit in CL, Borussia Dortmund gaat door

Borussia Dortmund kwam in de tiende minuut op voorsprong via Jadon Sancho. De razendsnelle vleugelaanvaller uit Engeland was het eindstation van een fraaie aanval van de thuisploeg. Kort voor rust kwam Slavia Praag echter weer op gelijke hoogte via de Tsjechische middenvelder Tomas Soucek. Een kwartier na rust maakte Julian Brandt de 2-1 namens Borussia Dortmund. Daar bleef het bij in het Westfalenstadion, waar de thuisploeg het laatste kwartier nog wel met tien man moest spelen na twee keer geel voor middenvelder Julian Weigl.