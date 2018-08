Fantastische vrije trap Memphis voor Olympique Lyon

Memphis Depay is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Franse Ligue 1. Met deze geweldige vrije trap stelde de aanvaller de zege van Olympique Lyon de drie punten tegen Amiens (2-0) veilig. Vorig seizoen was de Nederlander al goed voor negentien goals en dertien assists voor zijn Franse club.