Fans van Ajax roepen op tot Entrada in Dortmund

Fans van Ajax houden wel vaker een Entrada voor een belangrijke wedstrijd van hun club. In Amsterdam was dat niet altijd toegestaan, vanwege het vele vuurwerk dat tijdens zo’n sfeeractie wordt afgestoken. Tijdens een Entrada willen de supporters al zingend en springend in de juiste sfeer komen voor een topper.

Ajax heeft alle 4400 beschikbare tickets voor het uitduel met Dortmund (aanvang 21.00 uur) verkocht. Het is onbekend of er veel fans zonder kaarten of met tickets voor tribunes die bestemd zijn voor supporters van Dortmund naar Duitsland komen. Ajax is bij een zege zeker van een plaats in de achtste finales van de Champions League.

Ook supporters van Feyenoord, Vitesse en PSV reizen hun club deze week vrij massaal achterna voor een Europees duel. Feyenoord heeft alle 5100 beschikbare tickets voor het uitduel met 1. FC Union Berlin in de Conference League verkocht. Vitesse rekent donderdag op zo’n 1500 fans in Londen, waar het uitduel met Tottenham Hotspur in de Conference League op het programma staat. Bijna 1000 supporters steunen PSV donderdag in de uitwedstrijd tegen AS Monaco in Europa League.

