Fans tatoeëren zich, ‘Limited‘ shirts vliegen over de toonbank. Kan Willem II weer stunten?

Erop: Willem II

14 januari 1996 ontpopt Willem II zich als reuzendoder. Ajax heeft Europa veroverd. De Champions League is binnen, ook de wereldbeker is in Amsterdamse handen. AC Milan of Real Madrid, het maakt niet uit. Ajax speelt ze van het kastje naar de muur. Ook in de competitie ritsen de ongenaakbare Amsterdammers de zeges aaneen. Meer dan vijftig wedstrijden achtereen is de landskampioen ongeslagen. Verliezen? Dat kennen ze in Amsterdam niet. Tot ze in Tilburg komen. Een van richting veranderd schot van Henry van der Vegt vliegt plots tegen de touwen, 1-0. Keeper Edwin van der Sar kijkt beduusd. Ineens blijkt dat het kán, Ajax verslaan. Het Willem II van dat moment is niet van de poes. Met Jaap Stam, Jean-Paul van Gastel en ‘D‘n Beitel‘ John Feskens als sterkhouders.