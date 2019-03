Fans SPAL lopen boos weg vanwege de VAR

Van Baarle mist Kuur­ne-Brus­sel-Kuur­ne door handblessu­re

12:59 Dylan van Baarle is niet van start gegaan in de Vlaamse wielerkoers Kuurne-Brussel-Kuurne. De renner van Sky heeft in de Omloop Het Nieuwsblad een blessure aan een hand opgelopen, meldde Sky.