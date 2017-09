Fans Lille gewond bij instorten tribune, duel definitief gestaakt

De 'Elf van Rotterdam' trappen af tegen ADO Den Haag

17:41 BREDA - NAC-trainer Stijn Vreven zegt niet een coach te zijn die 'alleen maar denkt in termen van Never change a winning team'. De Elf die afgelopen zaterdag aan de basis stonden van de 0-2-zege op Feyenoord laat hij vanavond (zaterdag) echter gewoon staan in het thuisduel met ADO Den Haag.