Fans Antwerp willen probleemkind in de vijver gooien: politie houdt situatie in de gaten

Lamkel Zé traint in Antwerpen mee bij de beloften en is bij het eerste elftal al een tijdje uit de gratie. De aanvaller heeft zijn zinnen dan ook gezet op een transfer naar Panathinaikos, maar Lamkel Zé heeft nog een contract tot medio 2023 en Antwerp FC wil hem niet gratis de deur uit laten lopen. Om toch een transfer te forceren kwam de aanvaller uit Kameroen dus in een Anderlecht-shirt naar de club. Hoewel hij een dag later via de clubkanalen van Antwerp FC zijn excuses aanbod, zijn de fans van de club woest. Er kwamen zelfs bedreigingen aan te pas.



En dus stond dinsdag geruime tijd politie tegenover het appartement van Lamkel Zé. ,,We zijn geen bodyguards, maar houden de situatie zeker in de gaten”, bevestigde de Antwerpse politie de verhoogde paraatheid. Een deel van de harde kern van Antwerp stelde hem in de vijver voor het stadion te zullen gooien, enkele anderen gaven hem subtiel de raad om ‘op te passen’. De Antwerpse politie ging zodoende langs bij Lamkel Zé om hem te vertellen dat het provoceren van supporters zijn fysieke integriteit in gevaar zou kunnen brengen.



,,Wij kunnen uiteraard niet in detail gaan, maar ik kan u zeggen dat we zeker op de hoogte zijn en het actief opvolgen", stelde Willem Migom, woordvoerder van de politie in Antwerpen.