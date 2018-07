Fan wil dat bondscoach Peru blijft en plaatst tientallen advertenties

Verkeerde Izagirre kost Langerak de etappe

19:07 Gorka of Jon? Het is een vraag die Dim Langerak nooit meer wil beantwoorden. De nummer twee van de zestiende etappe van de BN DeStem Lezerstour koos voor de jongere Jon Izagirre Insausti in zijn selectie en dat kostte hem uiteindelijk de etappe. Peter Smeekens kwam daardoor als eerste over de meet in Bagnèrese-de-Luchon. Zonder Izagirre in zijn selectie. Dat wel.